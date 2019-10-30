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РИА Новости
Ленинградская область

Областной театр "На Литейном" получил поздравления губернатора Ленобласти

11:00 30.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Областной театр "На Литейном" получил поздравления губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с присуждением Высшей театральной премии "Золотой софит-2019" за спектакль "Гекатомба. Блокадный дневник".
Постановка признана "Лучшим спектаклем Большой сцены в драматическом театре".
"Театр с большой историей и богатыми традициями стал обладателем премии в самой значимой номинации. Глубоко символично, что столь высокая награда присуждена театру во Всероссийский Год театра", – говорится поздравлении Дрозденко.
"Гекатомба. Блокадный дневник" – спектакль в жанре документальной мистерии, поставленный режиссером Яной Туминой, рассказывает о жизни ленинградцев в осажденном городе. Формат спектакля — особый для традиционной сцены: это сочетание драматической игры, пластики, театра кукол и объектов. Такой сплав художественных средств наряду с притчевой отстраненностью помогает современному зрителю эмоционально, глубоко и по-новому осмыслить блокаду.
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Еще две награды премии "Золотой софит" получил областной драматический "Театр на Васильевском". Артист театра Михаил Николаев стал лауреатом премии в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драматическим театре" за исполнение роли Тетерева в спектакле "Мещане" (режиссер Владимир Туманов). Театральный художник Александр Орлов стал лауреатом в номинации "Лучшая работа художника-сценографа в драматическом театре" за сценографию спектакля "Мещане", добавили в пресс-службе обладминистрации.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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