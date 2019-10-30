Областной театр "На Литейном" получил поздравления губернатора Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Областной театр "На Литейном" получил поздравления губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с присуждением Высшей театральной премии "Золотой софит-2019" за спектакль "Гекатомба. Блокадный дневник".

Постановка признана "Лучшим спектаклем Большой сцены в драматическом театре".

"Театр с большой историей и богатыми традициями стал обладателем премии в самой значимой номинации. Глубоко символично, что столь высокая награда присуждена театру во Всероссийский Год театра", – говорится поздравлении Дрозденко.

"Гекатомба. Блокадный дневник" – спектакль в жанре документальной мистерии, поставленный режиссером Яной Туминой, рассказывает о жизни ленинградцев в осажденном городе. Формат спектакля — особый для традиционной сцены: это сочетание драматической игры, пластики, театра кукол и объектов. Такой сплав художественных средств наряду с притчевой отстраненностью помогает современному зрителю эмоционально, глубоко и по-новому осмыслить блокаду.