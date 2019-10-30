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РИА Новости

Лавров оценил вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений

10:49 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений и сохранение русского языка и культуры в семьях, заявив, что министерство иностранных дел России продолжит содействовать дальнейшей интеграции соотечественниц в мировое женское движение.
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"Убежден, что результаты дискуссий позволят выйти на новые перспективные инициативы и проекты, будут способствовать консолидации женских общин русского зарубежья. Со своей стороны продолжим содействовать дальнейшей интеграции соотечественниц в мировое женское движение, в том числе, через институты евразийского женского форума", - зачитал приветственное слово Лаврова на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Соотечественницы и преемственность поколений" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По словам Лаврова, женщины сегодня играют важную созидательную роль во всех областях жизни, что в полной мере относится и к всемирному движению соотечественников.
"Трудно переоценить вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений, в сохранение русского языка и культуры в семьях, в воспитание детей в духе любви к исторической родине", - отметил Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияОбщество
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