Лавров оценил вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений и сохранение русского языка и культуры в семьях, заявив, что министерство иностранных дел России продолжит содействовать дальнейшей интеграции соотечественниц в мировое женское движение.

"Убежден, что результаты дискуссий позволят выйти на новые перспективные инициативы и проекты, будут способствовать консолидации женских общин русского зарубежья. Со своей стороны продолжим содействовать дальнейшей интеграции соотечественниц в мировое женское движение, в том числе, через институты евразийского женского форума", - зачитал приветственное слово Лаврова на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Соотечественницы и преемственность поколений" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам Лаврова, женщины сегодня играют важную созидательную роль во всех областях жизни, что в полной мере относится и к всемирному движению соотечественников.