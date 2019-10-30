Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T10:25Z
https://ria.ru/20191030/1560382352.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156038/21/1560382149_0:40:1024:616_1036x0_80_0_0_6830f6b03f8cec3c2a7a134de08cd8fd.jpg
РИА Новости

СТМ и "РЖД-Инвест" подписали меморандум о сотрудничестве

10:25 30.10.2019
16
© Фото : пресс-служба АО "Синара – Транспортные Машины"Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между СТМ и "РЖД-Инвест"
Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между СТМ и РЖД-Инвест
© Фото : пресс-служба АО "Синара – Транспортные Машины"
МОСКВА, 30 окт - Пресс-служба АО "Синара – Транспортные Машины". В рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520" "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) и "РЖД-Инвест" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор СТМ Виктор Леш и генеральный директор "РЖД-Инвест" Иван Григорович.
Стороны договорились о сотрудничестве по созданию новых моделей локомотивов как в рамках реализации Долгосрочной программы развития Российских железных дорог до 2025 года, так и за ее целевыми ориентирами. Партнеры также намерены взаимодействовать при осуществлении проектов по строительству и обслуживанию инфраструктуры РЖД с учетом применения технических и технологических новшеств. Холдинг СТМ готов выступить интегратором инновационных решений при использовании современного подвижного состава для грузовых перевозок.
"Создавая высокотехнологичный и современный транспорт, СТМ стремится использовать подходы, повышающие уровень межрегиональной экономической связанности территории страны. Синергия с "РЖД-Инвест" позволит получить мультипликативный эффект при реализации совместных программ, которые направлены на внедрение инновационных решений для развития транспортного машиностроения в целом и его цифровой трансформации в частности", — прокомментировал генеральный директор СТМ Виктор Леш.
Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520" проходил в Сочи с 28 по 30 октября 2019 года. Форум является одной из ключевых профильных площадок, где обсуждают главные вопросы развития железнодорожной отрасли и выстраивают диалог между всеми участниками рынка — представителями госструктур и крупнейших корпораций, а также членами экспертного сообщества. Основная тема была посвящена будущему транспортной логистики и роли национальных железных дорог в эпоху глобальных изменений.
Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, металлоснабжение, финансовые услуги.
"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.
Пресс-центр Группы Синара
Телефон: (343) 229-33-00
Факс: (343) 310-33-00
E-mail: cos@sinara-group.com
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
EBITDA "Русгидро" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 10%
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
СГК возобновила подачу тепла в дома новосибирцев после порыва
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
"Т Плюс" рекомендует дивиденды за 9 месяцев в размере 13,49 копеек на акцию
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
Итоги конкурса по субсидиям на турбины с участием "Силмаша" будут 25 ноября
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
ТГК-1 в январе-сентябре нарастила чистую прибыль по РСБУ на 36,7%
Самолет Airbus-320
Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 11%
Электростанция ПАО ТГК-1 в Санкт-Петербурге
ТГК-1 за 9 месяцев сократила выработку электроэнергии на 5,5%
Листы с денежными купюрами
МОЭК планирует 7 ноября собрать заявки на облигации на 5 млрд рублей
Офис ОАО Газпром
Экспорт российского газа в Венгрию за девять месяцев вырос на 22%
Рост экономики
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 61%
Листы с денежными купюрами
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 24%
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал ведомства сконцентрироваться на росте инвестиций в России
Города России. Санкт-Петербург
Потребители "ТЭК СПб" с начала года задолжали 8,6 млрд рублей
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Путин назвал Венгрию приоритетным партнером для поставок энергоресурсов
Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума Россия - Африка
Путин заявил, что Россия делает все для поддержки христиан Ближнего Востока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
Лента новостейМолния