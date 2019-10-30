СТМ и "РЖД-Инвест" подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 30 окт - Пресс-служба АО "Синара – Транспортные Машины". В рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520" "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) и "РЖД-Инвест" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор СТМ Виктор Леш и генеральный директор "РЖД-Инвест" Иван Григорович.

Стороны договорились о сотрудничестве по созданию новых моделей локомотивов как в рамках реализации Долгосрочной программы развития Российских железных дорог до 2025 года, так и за ее целевыми ориентирами. Партнеры также намерены взаимодействовать при осуществлении проектов по строительству и обслуживанию инфраструктуры РЖД с учетом применения технических и технологических новшеств. Холдинг СТМ готов выступить интегратором инновационных решений при использовании современного подвижного состава для грузовых перевозок.

"Создавая высокотехнологичный и современный транспорт, СТМ стремится использовать подходы, повышающие уровень межрегиональной экономической связанности территории страны. Синергия с "РЖД-Инвест" позволит получить мультипликативный эффект при реализации совместных программ, которые направлены на внедрение инновационных решений для развития транспортного машиностроения в целом и его цифровой трансформации в частности", — прокомментировал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520" проходил в Сочи с 28 по 30 октября 2019 года. Форум является одной из ключевых профильных площадок, где обсуждают главные вопросы развития железнодорожной отрасли и выстраивают диалог между всеми участниками рынка — представителями госструктур и крупнейших корпораций, а также членами экспертного сообщества. Основная тема была посвящена будущему транспортной логистики и роли национальных железных дорог в эпоху глобальных изменений.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, металлоснабжение, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

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