Лекция на тему: "Михаил Булгаков: клинический случай"

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31 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Михаил Булгаков: клинический случай". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.