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РИА Новости

Лекция на тему: "Михаил Булгаков: клинический случай"

09:31 30.10.2019 (обновлено: 09:33 30.10.2019)
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31 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Михаил Булгаков: клинический случай". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лекторы:
- директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова Сергей ГОТЬЕ;
- главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ;
- профессор кафедры гуманитарных наук 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Болеслав ЛИХТЕРМАН;
- заведующий научно-исследовательским отделом Государственного музея М.А. Булгакова Иван НАЗАРОВ.

Ровно 103 года назад 31 октября Михаил Булгаков получил диплом врача и начал медицинскую практику. Как повлияла работа по специальности на жизнь, здоровье и произведения великого писателя? Что показали обнаруженные на рукописях "Мастера и Маргариты" биомаркеры, полученные в ходе исследований в 2010 г.? Как он узнал дату своей смерти за много лет до того, как ему поставили диагноз "нефросклероз"? Где и как Булгаков заработал эту болезнь? Какие меры по спасению предприняли бы врачи 21-го века, чтобы продлить ему жизнь минимум на 10 лет? И как лечил великого писателя главный врач И.В. Сталина?
В рамках мероприятия также будет продемонстрирована премьерная серия "Спасти Булгакова" из цикла нового документального проекта "Клинический случай", посвященного истории великих людей и медицине, который выйдет на телеканале "Доктор".

*"Лекторий на Зубовском" - мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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