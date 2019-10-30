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РИА Новости

В Мариуполе зафиксировали вспышку гастроэнтерита

09:01 30.10.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Шестнадцать студентов Академии лидерства в Мариуполе госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит, сообщила в среду Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Тридцатого октября в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в инфекционное отделение мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов украинской Академии лидерства", - говорится в сообщении на сайте службы.
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