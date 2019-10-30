В Мариуполе зафиксировали вспышку гастроэнтерита

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Шестнадцать студентов Академии лидерства в Мариуполе госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит, сообщила в среду Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Тридцатого октября в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в инфекционное отделение мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов украинской Академии лидерства", - говорится в сообщении на сайте службы.