Выступление глав МИД России, Турции и Ирана в Женеве. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступают после трехсторонней встречи в Женеве.

Переговоры министров прошли в Швейцарии в преддверии начала работы Конституционного комитета Сирии, о формировании которого заявили в ООН в конце сентября.

Россия, Турция и Иран выступают гарантами перемирия в Сирийской Арабской Республике, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Они обсуждают урегулирование конфликта в Сирии на площадке Нур-Султана.