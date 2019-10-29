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РИА Новости
Война в Сирии

Выступление глав МИД России, Турции и Ирана в Женеве. Прямая трансляция

22:50 29.10.2019 (обновлено: 22:51 29.10.2019)
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступают после трехсторонней встречи в Женеве.
Переговоры министров прошли в Швейцарии в преддверии начала работы Конституционного комитета Сирии, о формировании которого заявили в ООН в конце сентября.
Россия, Турция и Иран выступают гарантами перемирия в Сирийской Арабской Республике, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Они обсуждают урегулирование конфликта в Сирии на площадке Нур-Султана.
За это время в арабской республике удалось практически полностью победить террористов, начать возвращение беженцев на родину и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
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Война в СирииМИД РФРоссияМевлют ЧавушоглуМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровТурцияСирияИран
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