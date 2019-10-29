Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе. Об этом сообщает NewsOne.
В акции принимают участие около 300 националистов. Собравшиеся установили палатки и держат плакаты с критикой в адрес Зеленского. Участники выкрикивают лозунги "Нет капитуляции" и "Слава Украине".
Активисты требуют возбудить уголовное дело против представителей украинской власти из-за разведения военных и техники в Золотом.
Ранее глава МИД Украины Вадима Пристайко сообщил, что во вторник начался процесс отвода сил между украинскими силовиками и ополченцами в Золотом, на очереди – Петровское.
Договоренность возобновить этот процесс была достигнута на встрече контактной группы в Минске 1 октября. Начать разведение сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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