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РИА Новости

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

22:32 29.10.2019 (обновлено: 04:42 30.10.2019)
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе. Об этом сообщает NewsOne.
В акции принимают участие около 300 националистов. Собравшиеся установили палатки и держат плакаты с критикой в адрес Зеленского. Участники выкрикивают лозунги "Нет капитуляции" и "Слава Украине".
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Активисты требуют возбудить уголовное дело против представителей украинской власти из-за разведения военных и техники в Золотом.
Ранее глава МИД Украины Вадима Пристайко сообщил, что во вторник начался процесс отвода сил между украинскими силовиками и ополченцами в Золотом, на очереди – Петровское.
Договоренность возобновить этот процесс была достигнута на встрече контактной группы в Минске 1 октября. Начать разведение сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Популярные комментарии
Посмотрим, есть ли у Зеленского что-нибудь твердое внутри.
30 октября, 00:09
НВНиколай Васильевич
21450003
Это последний резерв бандеровцев в 300 рыл. Грузите в машины и на передовую пусть там митингуют .
30 октября, 00:26
iil.1964
4430001
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