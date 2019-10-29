Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T21:56Z
https://ria.ru/20191029/1560374031.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148122/76/1481227635_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_b6b5a342b939ba1de28325fd566e25be.jpg
РИА Новости

Московских водителей предупредили о гололедице и мокром снеге ночью

21:55 29.10.2019 (обновлено: 21:56 29.10.2019)
216
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московских автомобилистов предупреждают о мокром снеге и гололедице с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в г. Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении.
Работник шиномонтажной мастерской
Вчера, 03:46РИА Новости
Автоэксперты назвали подходящие для зимы в мегаполисе шины
Спасатели рекомендуют, управляя автомобилем при гололедице, ехать медленно и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.
210001
Обсудить 0
МЧС РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на реку Амга в Якутии
На Дальнем Востоке температура воздуха на 13 градусов превысила норму
Прохожие на Манежной площади в Москве
Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Бастрыкин поручил провести проверки по ряду материалов СМИ
Снегопад
В Москву в среду придет зимняя погода с сильным ветром и снегом
Дождь в Москве
Экологи объяснили повышение уровня сероводорода на северо-западе Москвы
Набережная имени В. И. Ленина в Ялте
В Крыму ожидается резкое похолодание
Здание МИД России
В МИД России следят за безопасностью туристов в Турции
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
В Кировской области высота снежного покрова достигла 14 сантиметров
Автомобиль скорой помощи на Украине
Украинца, позвонившего в скорую 47 тысяч раз, отправили в психбольницу
Павел Грудинин
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II
Патриарх Грузии не планирует уходить в отставку
Словарь русского языка
Коллега профессора ВШЭ оценил его слова об "убогом" русском языке
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Югре ликвидировали открытое горение в жилом доме
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Россия сообщила Турции о полном отводе курдских отрядов, заявил Эрдоган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Первую РЛС нового поколения "Контейнер" передадут военным до конца года
08:15Москвичей в рамках "Ночи искусств" приглашают на концерт в подводной лодке
08:13Под Красноярском загорелся коровник на площади 1,5 тысячи квадратных метров
08:13ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
08:11Россия развернула РЛС "Подсолнух" на Дальнем Востоке и Балтике
08:11В Москве ожидается снег и температура около нуля
08:07Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
Лента новостейМолния