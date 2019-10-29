Московских водителей предупредили о гололедице и мокром снеге ночью

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московских автомобилистов предупреждают о мокром снеге и гололедице с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в г. Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении.