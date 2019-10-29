Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T17:16Z
https://ria.ru/20191029/1560363409.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155539/09/1555390972_0:241:3213:2048_1036x0_80_0_0_25ae5844e473b68f347b84f29b43ec23.jpg
РИА Новости

Глава ДНР одобрил создание Экобанка для международных расчетов

17:16 29.10.2019
512
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин одобрил создание Экобанка для международных расчетов.
"Приветствую инициативу по созданию Экобанка на территории ДНР для международных расчетов... Прошу Народный совет в кратчайшие сроки разработать и принять пакет законов по инвестиционной деятельности, а также усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере государственно-частного партнерства",- сказал Пушилин в ходе работы секции "Экологическое развитие как вклад в развитие будущего поколения" Донецкого международного инвестиционного форума.
Донецк
Вчера, 11:20РИА Новости
В Донецке начал работу международный экономический форум
1002000
Обсудить 0
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Рекомендуем
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Разведение сил в Донбассе. 29 октября 2019
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Вакарчук считает разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР призвали Киев контролировать перемирие в Донбассе
Чашка кофе
Ученые рассказали о пользе регулярного употребления кофе
Донецк
В Донецке начал работу международный экономический форум
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Источник рассказал о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
Лента новостейМолния