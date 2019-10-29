Глава ДНР одобрил создание Экобанка для международных расчетов

"Приветствую инициативу по созданию Экобанка на территории ДНР для международных расчетов... Прошу Народный совет в кратчайшие сроки разработать и принять пакет законов по инвестиционной деятельности, а также усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере государственно-частного партнерства",- сказал Пушилин в ходе работы секции "Экологическое развитие как вклад в развитие будущего поколения" Донецкого международного инвестиционного форума.