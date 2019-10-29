Заседание Комитета по КСО Ассоциации менеджеров

К участию приглашены:
- руководитель отдела корпоративной социальной ответственности и корпоративной культуры компании BIOCAD Дарья БЕЛЯКОВА;
- директор по корпоративным отношениям компании LafargeHolcim Россия Виталий БОГАЧЕНКО;
- командир Добровольческого корпуса Байкала Андрей БОРОДИН;
- координатор Добровольных лесных пожарных Центрального региона Greenpeace Дарья КАЛИНИНА;
- директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия МАЗАНОВА;
- директор по маркетингу Солнечногорского завода "Европласт" Наталья СЕЛЕЗНЕВА;
- Corporate Affairs компании Bacardi Russia Инга ТРОФИМОВА;
- директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC Ирина АРХИПОВА и др.
Модератор – председатель Комитета по КСО Ассоциации менеджеров, вице-президент по корпоративным отношениям компании Unilever в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси Ирина БАХТИНА.
Речь пойдет об итогах кампании российского бизнеса по спасению сибирских лесов от пожаров. Будут рассмотрены российские примеры практик ответственного инвестирования.
Как может повлиять конструктивное взаимодействие разных видов бизнеса на решение чрезвычайных ситуаций? Какие успешные кейсы уже есть? В каком направлении нужно совместно двигаться? Как скорректировать шаги? Как бизнес помогает в режиме чрезвычайных ситуаций?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель отдела корпоративной социальной ответственности и корпоративной культуры компании BIOCAD Дарья БЕЛЯКОВА;
- директор по корпоративным отношениям компании LafargeHolcim Россия Виталий БОГАЧЕНКО;
- командир Добровольческого корпуса Байкала Андрей БОРОДИН;
- координатор Добровольных лесных пожарных Центрального региона Greenpeace Дарья КАЛИНИНА;
- директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия МАЗАНОВА;
- директор по маркетингу Солнечногорского завода "Европласт" Наталья СЕЛЕЗНЕВА;
- Corporate Affairs компании Bacardi Russia Инга ТРОФИМОВА;
- директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC Ирина АРХИПОВА и др.
Модератор – председатель Комитета по КСО Ассоциации менеджеров, вице-президент по корпоративным отношениям компании Unilever в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси Ирина БАХТИНА.
Речь пойдет об итогах кампании российского бизнеса по спасению сибирских лесов от пожаров. Будут рассмотрены российские примеры практик ответственного инвестирования.
Как может повлиять конструктивное взаимодействие разных видов бизнеса на решение чрезвычайных ситуаций? Какие успешные кейсы уже есть? В каком направлении нужно совместно двигаться? Как скорректировать шаги? Как бизнес помогает в режиме чрезвычайных ситуаций?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/