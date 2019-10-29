Заседание Комитета по КСО Ассоциации менеджеров

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8 ноября в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности Ассоциации менеджеров на тему: "Реакция бизнеса на чрезвычайные ситуации: уроки 2019 года".