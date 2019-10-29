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РИА Новости

Заседание Комитета по КСО Ассоциации менеджеров

16:51 29.10.2019 (обновлено: 16:53 29.10.2019)
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8 ноября в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности Ассоциации менеджеров на тему: "Реакция бизнеса на чрезвычайные ситуации: уроки 2019 года".
К участию приглашены:
- руководитель отдела корпоративной социальной ответственности и корпоративной культуры компании BIOCAD Дарья БЕЛЯКОВА;
- директор по корпоративным отношениям компании LafargeHolcim Россия Виталий БОГАЧЕНКО;
- командир Добровольческого корпуса Байкала Андрей БОРОДИН;
- координатор Добровольных лесных пожарных Центрального региона Greenpeace Дарья КАЛИНИНА;
- директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия МАЗАНОВА;
- директор по маркетингу Солнечногорского завода "Европласт" Наталья СЕЛЕЗНЕВА;
- Corporate Affairs компании Bacardi Russia Инга ТРОФИМОВА;
- директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC Ирина АРХИПОВА и др.

Модератор – председатель Комитета по КСО Ассоциации менеджеров, вице-президент по корпоративным отношениям компании Unilever в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси Ирина БАХТИНА.

Речь пойдет об итогах кампании российского бизнеса по спасению сибирских лесов от пожаров. Будут рассмотрены российские примеры практик ответственного инвестирования.
Как может повлиять конструктивное взаимодействие разных видов бизнеса на решение чрезвычайных ситуаций? Какие успешные кейсы уже есть? В каком направлении нужно совместно двигаться? Как скорректировать шаги? Как бизнес помогает в режиме чрезвычайных ситуаций?

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