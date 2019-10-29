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РИА Новости

В Испании число жертв наводнения увеличилось до четырех человек

16:17 29.10.2019 (обновлено: 16:52 29.10.2019)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaИспания
Испания
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Испания. Архивное фото
МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате проливных дождей, которые привели к наводнению в испанском автономном сообществе Каталония на прошлой неделе, увеличилось до четырех, сообщили пожарные.
Ранее были найдены мертвыми три человека. Тело четвертого было найдено во вторник в муниципалитете Вилаверд, специалисты пытаются установить его личность, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
19 ноября 2018, 12:23РИА Новости
В Испании сильные дожди привели к наводнениям
Провинция Таррагона больше всего пострадала из-за сильных ливней, обрушившихся на регион на прошлой неделе. До сих пор числятся пропавшими без вести четверо в этом регионе.
Циклон затронул и Балеарские острова. Два человека, туристы из Венгрии, пропали без вести – их смыло волной. Гражданская гвардия сообщила во вторник, что найдено тело мужчины в море в муниципалите Феланич, в настоящее время специалисты пытаются установить его личность.
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