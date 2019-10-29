В Испании число жертв наводнения увеличилось до четырех человек

МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате проливных дождей, которые привели к наводнению в испанском автономном сообществе Каталония на прошлой неделе, увеличилось до четырех, сообщили пожарные.

Ранее были найдены мертвыми три человека. Тело четвертого было найдено во вторник в муниципалитете Вилаверд, специалисты пытаются установить его личность, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

Провинция Таррагона больше всего пострадала из-за сильных ливней, обрушившихся на регион на прошлой неделе. До сих пор числятся пропавшими без вести четверо в этом регионе.