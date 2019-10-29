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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания из ОЭЗ Москвы испытает уникальное оборудование для очистки нефти

14:55 29.10.2019
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© Фото : Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / redhawkgroup
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" испытает уникальное оборудование для улучшения качества нефти на НПЗ "Башнефти", сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Созданная компанией VDK система ввода и дозирования промывной воды и водно-щелочного раствора предназначена для подготовки нефти, в том числе очистки от компонентов, вызывающих коррозию оборудования нефтеперерабатывающих предприятий, отмечается в сообщении.

"На территории ОЭЗ "Технополис "Москва" производят оборудование, аналогов которому в мире нет. Разработки VDK соответствуют самым высоким стандартам экологичности и эффективности, поэтому ими пользуются, в том числе, крупнейшие нефтяные предприятия России. Правительство Москвы и дальше намерено поддерживать высокотехнологичные промышленные предприятия льготами и самой современной инфраструктурой", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, поставляемое оборудование позволит предприятию эффективно обрабатывать до 460 сырой нефти в час. Оборудование монтируется на основной технологической линии, что позволит поднять качество нефти, поступающей в колонны установки первичной переработки. Оборудование уже сегодня позволяет радикально повысить эффективность химико-технологических мер по борьбе с коррозией на НПЗ.
Научно-производственная компания VDK, базирующаяся в ОЭЗ "Технополис "Москва", специализируется на разработке и выпуске аппаратов для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающих отраслей, а также для широкого круга химико-технологических процессов в других отраслях, напоминают в пресс-службе.
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