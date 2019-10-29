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РИА Новости

Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, заявил Песков

13:03 29.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда прислушивался к точке зрения ученого и политика Евгения Примакова, высоко ценил его заслуги, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что во вторник президент откроет памятник Евгению Примакову напротив МИДа.
"Естественно, президент выступит. Они хорошо знали друг друга с Примаковым. Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнениям по международным делам, по внутренним делам. И всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить", - сказал Песков журналистам.
Примаков был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России. Во вторник, 29 октября, ему бы исполнилось 90 лет.
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