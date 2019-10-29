Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, заявил Песков

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда прислушивался к точке зрения ученого и политика Евгения Примакова, высоко ценил его заслуги, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во вторник президент откроет памятник Евгению Примакову напротив МИДа.

"Естественно, президент выступит. Они хорошо знали друг друга с Примаковым. Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнениям по международным делам, по внутренним делам. И всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить", - сказал Песков журналистам.