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РИА Новости

Россия станет почетным гостем второго импортного ЭКСПО в Китае

08:17 29.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) пройдет в Шанхае 5-10 ноября этого года, Россия вошла в число 15 стран, которые станут почетными гостями предстоящей выставки, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра коммерции Китая Ван Биннань.
"Вторая китайская международная выставка импортных товаров пройдет с 5 по 10 ноября этого года в Национальном выставочном центре Шанхая. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия ЭКСПО и других мероприятиях, включая международный экономический форум "Хунцяо", который пройдет 5 ноября. После церемонии открытия председатель Си Цзиньпин совершит осмотр зоны национальных павильонов вместе с лидерами других стран", - сообщил Ван Биннань.
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Он добавил, что китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц из 170 стран и регионов мира.
По его словам, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами. Россия, Камбоджа, Чехия, Франция, Греция, Индия, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Малайзия, Перу, Таиланд, Узбекистан и Замбия станут почетными гостями ЭКСПО.
По его словам, выставка в этом году будет значительно больше прошлогодней, выставочная территория увеличена в 2 раза и достигнет 330 тысяч квадратных метров, к настоящему моменту свое участие уже подтвердили более 3 тысяч компаний, включая 250 компаний из списка Fortune 500. По предварительным оценкам, выставку посетят около полумиллиона человек.
Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации (WTO).
Согласно информации организаторов, в CIIE в 2018 году приняли участие более 220 компаний из списка Fortune 500, а также ведущие предприятия из различных отраслей бизнеса и промышленности. На выставке были представлены более 50 тысяч товаров. Россия была на выставке главным гостем, в церемонии открытия участвовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Министерство коммерции КНРДмитрий МедведевСи ЦзиньпинВсемирная торговая организацияКитайРоссияВ мире
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