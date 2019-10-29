Россия станет почетным гостем второго импортного ЭКСПО в Китае

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) пройдет в Шанхае 5-10 ноября этого года, Россия вошла в число 15 стран, которые станут почетными гостями предстоящей выставки, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра коммерции Китая Ван Биннань.

"Вторая китайская международная выставка импортных товаров пройдет с 5 по 10 ноября этого года в Национальном выставочном центре Шанхая. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия ЭКСПО и других мероприятиях, включая международный экономический форум "Хунцяо", который пройдет 5 ноября. После церемонии открытия председатель Си Цзиньпин совершит осмотр зоны национальных павильонов вместе с лидерами других стран", - сообщил Ван Биннань.

Он добавил, что китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц из 170 стран и регионов мира.

По его словам, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами. Россия, Камбоджа, Чехия, Франция, Греция, Индия, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Малайзия, Перу, Таиланд, Узбекистан и Замбия станут почетными гостями ЭКСПО.

По его словам, выставка в этом году будет значительно больше прошлогодней, выставочная территория увеличена в 2 раза и достигнет 330 тысяч квадратных метров, к настоящему моменту свое участие уже подтвердили более 3 тысяч компаний, включая 250 компаний из списка Fortune 500. По предварительным оценкам, выставку посетят около полумиллиона человек.

Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации (WTO).