В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на среду, 30 октября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Порывистый ветер. Период предупреждения с 00.00 30 октября до 00.00 31 октября", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в среду днем температура в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса, будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Ветер будет западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.