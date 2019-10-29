В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в среду днем температура в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса, будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Ветер будет западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.