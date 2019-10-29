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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

08:12 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на среду, 30 октября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Порывистый ветер. Период предупреждения с 00.00 30 октября до 00.00 31 октября", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в среду днем температура в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса, будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Ветер будет западный и северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
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