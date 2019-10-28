Шефчович призвал Россию и Украину обсуждать транзит газа "каждую минуту"

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович после трёхсторонних переговоров с РФ и Украиной на министерском уровне призвал российскую и украинскую стороны использовать каждую минуту для двусторонних дискуссий для решения вопроса транзита российского газа в ЕС после 2019 года.

"Мой призыв ко всем сторонам: использовать каждый день и минуту для интенсивных двусторонних дискуссий между странами, министерствами и компаниями, потому что 1 января уже рядом", - заявил он.