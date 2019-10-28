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РИА Новости

Шефчович призвал Россию и Украину обсуждать транзит газа "каждую минуту"

22:00 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович после трёхсторонних переговоров с РФ и Украиной на министерском уровне призвал российскую и украинскую стороны использовать каждую минуту для двусторонних дискуссий для решения вопроса транзита российского газа в ЕС после 2019 года.
"Мой призыв ко всем сторонам: использовать каждый день и минуту для интенсивных двусторонних дискуссий между странами, министерствами и компаниями, потому что 1 января уже рядом", - заявил он.
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после 2019 года прошли в понедельник в Брюсселе. Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка ЕС, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
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Ситуация на УкраинеМарош ШефчовичГазпромЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаЭкономика
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