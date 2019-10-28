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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбове открыли детский сад на 368 мест

21:52 28.10.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
ТАМБОВ, 28 окт - РИА Новости. Новый детский сад "Медвежонок", в который зачислены 368 детей, открылся в понедельник в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Строительство детского сада "Медвежонок" на улице Селезневская в Тамбове началось в 2018 году в рамках реализации нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". На эти цели было направлено 238,6 миллиона рублей. Из них 150,9 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Вместе со зданием детсада построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения", - сказал представитель пресс-службы.
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В открытии детского сада принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, отметивший, что "Медвежонок" - не единственный детский сад, который будет открыт в этом году.
"Перед нами на федеральном уровне поставлены глобальные задачи по обеспечению доступности дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в возрасте до трех лет к 2021 году. В связи с этим в текущем году в рамках реализации национального проекта "Демография" в Тамбовской области будет построено пять детских садов. "Медвежонок" - один из них", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Проект детсада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений с учетом современных технологий. Изначально он был рассчитан на 250 мест, но с учетом большой потребности в дошкольных учреждениях на севере Тамбова было принято решение о создании ста дополнительных мест. Всего в детский сад зачислено 368 детей, из которых 173 малыша в возрасте до трех лет.
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Девиз детского сада "Медвежонок" - "Растим чемпионов". Он уникален тем, что имеет спортивную направленность. Здесь есть своя "Академия здоровья", студия детского туризма, собственная спортивная база. "Медвежонок" оснащен современным физкультурным, интерактивным, игровым и дидактическими оборудованием, обучающими комплектами для детского экспериментирования и проектной деятельности. В каждой группе есть спортивный уголок и развивающие тренажёры, швейная мастерская, оборудование для знакомства с научными исследованиями.
"У этого детского сада есть душа. Отсюда и ребёнка не уведёшь!", - сказал Никитин.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьТамбовОбщество
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