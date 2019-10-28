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РИА Новости

Россия, США, Китай и Пакистан призвали к переговорам в Афганистане

20:52 28.10.2019
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© AP Photo / Rahmat GulАвиабаза Баграм, Афганистан
Авиабаза Баграм, Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
Авиабаза Баграм, Афганистан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США, РФ, КНР и Пакистан призвали к внутриафганским переговорам, освобождению заключенных и потребовали, чтобы территория Афганистана не использовалась террористами, говорится в совместном заявлении четырех стран по итогам консультаций в Москве.
Консультации прошли на прошлой неделе, заявление опубликовал госдепартамент США в понедельник.
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"Стороны подтвердили, что продолжительный мир может быть достигнут только путем политического урегулирования на основе переговоров", - говорится в заявлении.
"С тем, чтобы создать способствующие переговорам условия, (страны) призвали все стороны немедленно сократить уровень насилия", - отмечается в документе.
Также четыре страны предложили, чтобы правительство Афганистана и талибы освободили значительную часть заключенных при начале внутриафганских переговоров. Кроме того, США, РФ, КНР и Пакистан ожидают, что стороны внутриафганского урегулирования будут соблюдать режим прекращения огня, пока ведутся переговоры.
"Стороны также призвали всех афганцев, включая правительство и "Талибан", обеспечить, чтобы международные террористы не использовали афганскую территорию, чтобы угрожать безопасности какой-либо другой страны", - говорится в заявлении.
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