Россия, США, Китай и Пакистан призвали к переговорам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США, РФ, КНР и Пакистан призвали к внутриафганским переговорам, освобождению заключенных и потребовали, чтобы территория Афганистана не использовалась террористами, говорится в совместном заявлении четырех стран по итогам консультаций в Москве.

Консультации прошли на прошлой неделе, заявление опубликовал госдепартамент США в понедельник.

"Стороны подтвердили, что продолжительный мир может быть достигнут только путем политического урегулирования на основе переговоров", - говорится в заявлении.

"С тем, чтобы создать способствующие переговорам условия, (страны) призвали все стороны немедленно сократить уровень насилия", - отмечается в документе.

Также четыре страны предложили, чтобы правительство Афганистана и талибы освободили значительную часть заключенных при начале внутриафганских переговоров. Кроме того, США, РФ, КНР и Пакистан ожидают, что стороны внутриафганского урегулирования будут соблюдать режим прекращения огня, пока ведутся переговоры.