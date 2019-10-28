Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T19:17Z
https://ria.ru/20191028/1560323425.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156032/33/1560323350_0:8:1500:852_1036x0_80_0_0_3d1def79f84da5190c13ad6a776f22cf.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 19 млрд рублей выделили на реализацию нацпроекта "Демография" в МО

19:17 28.10.2019
4
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В Подмосковье на повышение рождаемости выделили 18,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов региона Елену Мухтиярову.
Основные задачи проекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,73 к 2024 году и доступность дошкольного образования для всех детей региона.
"Помощь семьям с детьми, повышение качества жизни пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни – это основные задачи, реализуемые в рамках национального проекта "Демография", – отметила Мухтиярова.
Из общей суммы 2,2 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета, а 16,7 миллиарда – из бюджета Московской области.
Рабочие на строительной площадке
Вчера, 16:38Новости Подмосковья
В Подмосковье выделили около 135 миллиардов рублей на нацпроекты
В этом году открылись три детских сада – в Одинцове, Шатуре и Солнечногорске. В Королеве также появятся два детских сада. Их открытие запланировано на декабрь.
11 муниципалитетов закупили спортивное оборудование для спортшкол. В 17 учреждениях теперь есть новая техника.
Также на выделенные средства в Подмосковье закупили 54 автомобиля для доставки в медучреждения пожилых жителей, которые проживают в сельской местности.
Создан гериатрический центр на базе ГБУЗ МО "Московский областной госпиталь для ветеранов войн" на 90 мест. Также в регионе принимают два геронтологических отделения: в городском округе Солнечногорске (на 25 коек) и в Талдомском городском округе (на 15 коек).
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Рабочие на строительной площадке
В Подмосковье выделили около 135 миллиардов рублей на нацпроекты
РИА
Новости
Пассажир оплачивает проезд в автобусе
Владельцы карты "Стрелка" смогут оплатить проезд с мобильного телефона
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния