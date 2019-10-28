Около 19 млрд рублей выделили на реализацию нацпроекта "Демография" в МО

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В Подмосковье на повышение рождаемости выделили 18,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал . В Подмосковье на повышение рождаемости выделили 18,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов региона Елену Мухтиярову.

Основные задачи проекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,73 к 2024 году и доступность дошкольного образования для всех детей региона.

"Помощь семьям с детьми, повышение качества жизни пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни – это основные задачи, реализуемые в рамках национального проекта "Демография", – отметила Мухтиярова.

Из общей суммы 2,2 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета, а 16,7 миллиарда – из бюджета Московской области.

В этом году открылись три детских сада – в Одинцове, Шатуре и Солнечногорске. В Королеве также появятся два детских сада. Их открытие запланировано на декабрь.

11 муниципалитетов закупили спортивное оборудование для спортшкол. В 17 учреждениях теперь есть новая техника.

Также на выделенные средства в Подмосковье закупили 54 автомобиля для доставки в медучреждения пожилых жителей, которые проживают в сельской местности.