Напавший на полицейского в Иерусалиме оказался палестинским подростком

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Напавшим на бойца пограничной полиции в районе Цветочных ворот Старого города Иерусалима оказался палестинский подросток, он был ранен при задержании, сообщает пресс-служба полиции Израиля.

"В ходе операции, проводимой пограничной полицией в Старом городе Иерусалима, террорист пытался ударить ножом офицера при исполнении служебных обязанностей. После попытки нападения он пытался скрыться с места происшествия. Сотрудники полиции преследовали нападавшего и, увидев его, открыли огонь, после чего он был схвачен", - говорится в сообщении.