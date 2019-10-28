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РИА Новости

Напавший на полицейского в Иерусалиме оказался палестинским подростком

19:07 28.10.2019
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© Фото : пресс-служба полиции Израиля Полиция Израиля
 Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Напавшим на бойца пограничной полиции в районе Цветочных ворот Старого города Иерусалима оказался палестинский подросток, он был ранен при задержании, сообщает пресс-служба полиции Израиля.
"В ходе операции, проводимой пограничной полицией в Старом городе Иерусалима, террорист пытался ударить ножом офицера при исполнении служебных обязанностей. После попытки нападения он пытался скрыться с места происшествия. Сотрудники полиции преследовали нападавшего и, увидев его, открыли огонь, после чего он был схвачен", - говорится в сообщении.
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Нападавший оказался 16-летним жителем Восточного Иерусалима. С ранениями он доставлен в иерусалимскую больницу. По подозрению в причастности к нападению арестованы еще двое подозреваемых. Прилегающая территория закрыта для следственных действий, предприняты повышенные меры безопасности.
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ИерусалимПалестинаИзраильВ мире
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