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РИА Новости

МВФ выразил готовность работать с новым президентом Аргентины

18:11 28.10.2019
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© AP Photo / Natacha Pisarenko Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
© AP Photo / Natacha Pisarenko
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поздравила Альберто Фернандеса с победой в президентских выборах в Аргентине и выразила готовность работать с ним в вопросе улучшения экономической ситуации в стране.

"Поздравляем избранного президента с его избранием! Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с его администрацией для решения экономических проблем Аргентины и содействия всеобъемлющему и устойчивому росту, который приносит пользу всем аргентинцам", - написала Георгиева в своём Twitter.

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки 96,5% голосов Фернандес набирает 48,06%, действующий президент страны Маурисио Макри – 40,4%. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.
МВФ в середине октября существенно ухудшил прогноз по падению ВВП Аргентины до 3,1% в текущем году, не восстановится экономика страны и в 2020 году - опустится на 1,3%, следует из доклада фонда.
В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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