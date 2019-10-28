МВФ выразил готовность работать с новым президентом Аргентины

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поздравила Альберто Фернандеса с победой в президентских выборах в Аргентине и выразила готовность работать с ним в вопросе улучшения экономической ситуации в стране.

"Поздравляем избранного президента с его избранием! Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с его администрацией для решения экономических проблем Аргентины и содействия всеобъемлющему и устойчивому росту, который приносит пользу всем аргентинцам", - написала Георгиева в своём Twitter.

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. По итогам обработки 96,5% голосов Фернандес набирает 48,06%, действующий президент страны Маурисио Макри – 40,4%. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

МВФ в середине октября существенно ухудшил прогноз по падению ВВП Аргентины до 3,1% в текущем году, не восстановится экономика страны и в 2020 году - опустится на 1,3%, следует из доклада фонда.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.