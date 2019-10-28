Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

"Я подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года… Основная цель - увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз", - сказал он в ходе совещания с участием вице-премьеров.