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РИА Новости

Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

17:03 28.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 28 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроения в РФ до 2035 года, основная цель - увеличение российской продукции на мировом рынке.
"Я подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года… Основная цель - увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз", - сказал он в ходе совещания с участием вице-премьеров.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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