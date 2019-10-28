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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Волгоградца обвинили в том, что он завербовал сына в террористы

16:36 28.10.2019 (обновлено: 16:41 28.10.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanЛагерь аль-Холь, где содержатся семьи иностранных боевиков Исламского государства*, в мухафазе аль-Хасаке на северо-востоке Сирии
Лагерь аль-Холь, где содержатся семьи иностранных боевиков Исламского государства*, в мухафазе аль-Хасаке на северо-востоке Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости. Жителю Волгоградской области предъявлено обвинение в склонении своего пасынка-подростка к участию в террористической организации и военных действиях в Сирии, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.
По информации ведомства, 50-летнему жителю Октябрьского района Волгоградской области предъявлено обвинение по статье "склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
В 2010 году мужчина, который, по данным следствия, был приверженцем радикального ислама, женился на местной жительнице с ребенком. Он добился того, что супруга тоже приняла его веру и стал настаивать, чтобы ее семилетний сын тоже стал мусульманином. По информации СК, родные и отец мальчика были против и забрали ребенка к себе, а через четыре года мальчик вернулся к матери и снова попал под влияние отчима.
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Как сообщает СК, мужчина показывал подростку ролики, которые призывали воевать на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", и говорил, что как только ему исполнится 15 лет, ему нужно будет отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам. О намерении подростка ехать в Сирию стало известно в октябре 2016 года из сообщения, которое он написал своему родственнику, отмечает ведомство. О планах узнали в УФСБ по региону, им удалось изолировать мальчика от обвиняемого.
"В настоящее время следствие по делу завершено. Фигурант преступления знакомится с материалами уголовного дела. Ему предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст. 205.1 УК РФ ("склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что мужчина не признает своей вины, он настаивает на том, что подросток его оговорил.
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Религия и мировоззрениеИсламское государствоНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет РФВолгоградская областьСириярелигияПроисшествия
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