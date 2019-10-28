Волгоградца обвинили в том, что он завербовал сына в террористы

ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости. Жителю Волгоградской области предъявлено обвинение в склонении своего пасынка-подростка к участию в террористической организации и военных действиях в Сирии, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации ведомства, 50-летнему жителю Октябрьского района Волгоградской области предъявлено обвинение по статье "склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

В 2010 году мужчина, который, по данным следствия, был приверженцем радикального ислама, женился на местной жительнице с ребенком. Он добился того, что супруга тоже приняла его веру и стал настаивать, чтобы ее семилетний сын тоже стал мусульманином. По информации СК, родные и отец мальчика были против и забрали ребенка к себе, а через четыре года мальчик вернулся к матери и снова попал под влияние отчима.

Как сообщает СК, мужчина показывал подростку ролики, которые призывали воевать на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", и говорил, что как только ему исполнится 15 лет, ему нужно будет отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам. О намерении подростка ехать в Сирию стало известно в октябре 2016 года из сообщения, которое он написал своему родственнику, отмечает ведомство. О планах узнали в УФСБ по региону, им удалось изолировать мальчика от обвиняемого.

"В настоящее время следствие по делу завершено. Фигурант преступления знакомится с материалами уголовного дела. Ему предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст. 205.1 УК РФ ("склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СК.