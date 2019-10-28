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РИА Новости

Жителя Кубани задержали по подозрению в нападении на инкассаторов

16:21 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в нападении с оружием на инкассаторов в Ростове-на-Дону в начале октября текущего года, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
По данным полиции, 7 октября мужчина выстрелил в одного из инкассаторов, находившихся на переулке Певчий в Ростове-на-Дону, и потребовал отдать деньги. По нему был открыт ответный огонь, и злоумышленник скрылся.
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"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУМВД России по Ростовской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Ростову-на-Дону при силовой поддержке бойцов СОБР областного управления Росвардии установили и задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Им оказался 46-летний житель Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина также причастен к аналогичному разбою в сентябре 2018 года, а также нападению на пункт приема металла в августе 2019 года, сообщили в областном главке МВД.
Уголовные дела возбуждены по статьям "Разбой", подозреваемый заключен под стражу. Оперативники уголовного розыска проверяют его причастность к другим преступлениям.
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