Жителя Кубани задержали по подозрению в нападении на инкассаторов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в нападении с оружием на инкассаторов в Ростове-на-Дону в начале октября текущего года, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

По данным полиции, 7 октября мужчина выстрелил в одного из инкассаторов, находившихся на переулке Певчий в Ростове-на-Дону, и потребовал отдать деньги. По нему был открыт ответный огонь, и злоумышленник скрылся.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУМВД России по Ростовской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Ростову-на-Дону при силовой поддержке бойцов СОБР областного управления Росвардии установили и задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Им оказался 46-летний житель Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина также причастен к аналогичному разбою в сентябре 2018 года, а также нападению на пункт приема металла в августе 2019 года, сообщили в областном главке МВД.