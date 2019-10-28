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РИА Новости

МТС восстановила работу сети в Югре после сбоя, вызванного обрывом кабеля

16:01 28.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота офиса МТС
Работа офиса МТС
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС восстановил работу сети в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре после сбоя, вызванного обрывом волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник МТС сообщила, что в связи с обрывом ВОЛС у некоторых абонентов в ХМАО могут наблюдаться кратковременные затруднения с мобильными сервисами.
В настоящее время компания восстановила работу сети.
"Сеть МТС в ХМАО и всех других регионах работает в штатном режиме", - сообщили в МТС.
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