МТС восстановила работу сети в Югре после сбоя, вызванного обрывом кабеля

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС восстановил работу сети в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре после сбоя, вызванного обрывом волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник МТС сообщила, что в связи с обрывом ВОЛС у некоторых абонентов в ХМАО могут наблюдаться кратковременные затруднения с мобильными сервисами.
В настоящее время компания восстановила работу сети.
"Сеть МТС в ХМАО и всех других регионах работает в штатном режиме", - сообщили в МТС.