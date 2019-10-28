МТС восстановила работу сети в Югре после сбоя, вызванного обрывом кабеля

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС восстановил работу сети в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре после сбоя, вызванного обрывом волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник МТС сообщила, что в связи с обрывом ВОЛС у некоторых абонентов в ХМАО могут наблюдаться кратковременные затруднения с мобильными сервисами.

В настоящее время компания восстановила работу сети.