Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты

Как отмечается в документе, федеральная служба получит функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Россию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и вывозе из РФ в такие государства драгоценных камней).