Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T16:12Z
https://ria.ru/20191028/1560310740.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/05/1560300581_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_7289e385f8cffbdbcf1871e01526dd78.jpg
РИА Новости

Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты

15:56 28.10.2019 (обновлено: 16:12 28.10.2019)
496
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты, федеральная служба получит функции госконтроля по драгоценным металлам и камням. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Образовать на базе федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения", - говорится в указе.
Как отмечается в документе, федеральная служба получит функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Россию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и вывозе из РФ в такие государства драгоценных камней).
Согласно указу, Федеральная пробирная палата будет находиться в ведении Минфина РФ.
Президент РФ Владимир Путин
7 июня, 12:20РИА Новости
Путин подписал закон об увеличении проверок в сфере оборота драгметаллов
942004
Обсудить 3
Новости - ЭкологияВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Буква М у входа на станцию московского метро
В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Путин проинформировал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии
Экспрессия гена MPST, которая приводит к выработке сероводорода, является признаком шизофрении
Ученые обнаружили биомаркер шизофрении
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с Россией, сообщил источник
Лента
новостей
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ разъяснили слова патриарха Кирилла о либерализме
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Путин одобрил увеличение штатной численности работников прокуратуры
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономического роста
Дискуссия Министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и Председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина на XVIII общероссийском форуме Стратегическое планирование в регионах и городах России
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали данные о закрытии в России 700 тысяч компаний
Участники экономического форума Россия — Африка в Сочи
Большую часть долга Африки списали еще в девяностые, заявили в МИД России
RT запустил продажу ватников
RT запустил продажу ватников
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации нацпроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния