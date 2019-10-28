Бахрушинский музей покажет театральную выставку в "Новом Манеже"

Главный дом Бахрушинского музея после реставрации в Москве

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Подлинные декорации Константина Коровина к опере "Золотой петушок" и уникальную коллекцию масок скоморохов покажут на выставке в "Новом Манеже", организованной к 125-летию Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции будут представлены эскизы, макеты, костюмы, афиши, плакаты, фотографии, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеозаписи — всего около двух тысяч экспонатов, главным образом, из коллекции Бахрушинского музея.

"Для авторов выставки важно выстроить жизнь и судьбу российского театра, осознать истоки и смысл пройденного пути, дать ощущение непрерывной связи реальной современности и органически сопряженного с ней прошлого", – приводит пресс-служба цитату гендиректора музея Дмитрий Родионов.

Выставочное пространство "Нового Манежа" будет поделено на семь тематических зон: Крепостной театр; Императорские театры; МХТ–Мейерхольд–Таиров–Русский авангард; Театр в годы Великой Отечественной войны; Советские театральные художники; Театр для детей; Новая театральная генерация (театр сегодня, лица нашего времени).

Ежедневно будет работать лекторий "Уроки профессии". В образовательной программе примут участие Григорий Заславский, Вадим Щербаков, Дмитрий Родионов, Римма Кречетова.