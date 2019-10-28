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РИА Новости
Культура

СМИ сообщили, что звезду шоу "Сверхъестественное" задержали за пьяную драку

15:43 28.10.2019
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© AP Photo / Charles Sykes/InvisionАктер Джаред Падалеки
Актер Джаред Падалеки
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский актер Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", был задержан в США за пьяную драку, сообщает издание TMZ.
Сотрудники полиции города Остин (штат Техас) задержали его в состоянии алкогольного опьянения за драку у бара Stereotype, где его считают завсегдатаем.
По словам свидетелей, Падалеки напал на бармена, ударил по лицу управляющего и подрался с приятелем, когда тот пытался его успокоить. Это привлекло внимание полицейских.
Актеру предъявлены обвинения в нападении и пребывании в состоянии опьянения в общественном месте.
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