В Кировской области высота снежного покрова достигла 14 сантиметров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Снегопады пришли в Кировскую область, на севере региона высота снежного покрова достигает 14 сантиметров, сообщили РИА Новости в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На севере Кировской области выпал обильный снег. В Опарино высота снежного покрова составила 14 сантиметров, в Лальске – 7 сантиметров", - рассказали агентству синоптики.

По их словам, по региону движется "мощный холодный фронт", который несет с собой резкое похолодание.

"Еще вчера днем температура по региону колебалась от +5 до +13 градусов, а сегодня в самых крайних северо-западных районах уже -4 градуса. При этом, правда, в Вятских Полянах +11. В Кирове сейчас +1", - заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что уже завтра в Кировской области похолодает до -4, в северных районах региона будет -13.