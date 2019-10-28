В Кировской области высота снежного покрова достигла 14 сантиметров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Снегопады пришли в Кировскую область, на севере региона высота снежного покрова достигает 14 сантиметров, сообщили РИА Новости в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"На севере Кировской области выпал обильный снег. В Опарино высота снежного покрова составила 14 сантиметров, в Лальске – 7 сантиметров", - рассказали агентству синоптики.
По их словам, по региону движется "мощный холодный фронт", который несет с собой резкое похолодание.
"Еще вчера днем температура по региону колебалась от +5 до +13 градусов, а сегодня в самых крайних северо-западных районах уже -4 градуса. При этом, правда, в Вятских Полянах +11. В Кирове сейчас +1", - заявил собеседник агентства.
20 сентября, 15:22РИА НовостиРосгидромет озвучил прогноз на зиму
Он подчеркнул, что уже завтра в Кировской области похолодает до -4, в северных районах региона будет -13.
В свою очередь, администрация Кирова сообщила, что с 28 октября кировские дорожники переводятся на зимний режим - "Гордормостстрой" приступает к профилактической противогололёдной обработке проезжей части. Около 20 комплексных дорожных машин будут обрабатывать участки с уклонами, мосты и путепроводы, где в первую очередь образуется гололед.