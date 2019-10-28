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РИА Новости

В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус

14:42 28.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"28 октября около 09.30 в Кингисеппском районе на трассе А-180 произошло столкновение транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении: Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note, Honda Accord, автобус и "Лада Ларгус". В автомобиле "Лада" - один погибший, четверо пострадавших с многочисленными травмами", - сказано в сообщении.
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ГИБДД МВД РФЛенинградская областьКингисеппский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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