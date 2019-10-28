В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"28 октября около 09.30 в Кингисеппском районе на трассе А-180 произошло столкновение транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении: Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note, Honda Accord, автобус и "Лада Ларгус". В автомобиле "Лада" - один погибший, четверо пострадавших с многочисленными травмами", - сказано в сообщении.