Россия надеется на продолжение существования Договора по открытому небу

ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия надеется, что Договор по открытому небу продолжит существование, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Посмотрим, чем дело кончится. Если ещё и Договор по открытому небу вслед за ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) прекратит существование, это будет ещё один сильный удар по контролю над вооружениями и мерам доверия в трансатлантическом регионе. Хотелось бы надеяться, что этого не произойдёт", - сказал Ульянов.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.