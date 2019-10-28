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РИА Новости

Россия надеется на продолжение существования Договора по открытому небу

14:41 28.10.2019
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© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия надеется, что Договор по открытому небу продолжит существование, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Посмотрим, чем дело кончится. Если ещё и Договор по открытому небу вслед за ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) прекратит существование, это будет ещё один сильный удар по контролю над вооружениями и мерам доверия в трансатлантическом регионе. Хотелось бы надеяться, что этого не произойдёт", - сказал Ульянов.
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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