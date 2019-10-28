Руденя совершает облет тверских регионов, где нарушено энергоснабжение

ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на вертолете совершает облет территорий, где в ночь с 27 на 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено энергоснабжение, сообщает пресс-служба областного правительства.
В регионе полным ходом идет восстановление электроснабжения населенных пунктов. Создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области, министр энергетики и ЖКХ региона, заместитель генерального директора - директор филиала "Россети Центр Тверьэнерго". А также руководители областных министерств и ведомств.
В работах по восстановлению энергоснабжепния задействованы свыше 120 бригад, 130 единиц специальной техники, порядка пятисот человек. Для скорейшего восстановления энергоснабжения в регион привлечены дополнительные силы и средства других филиалов "Россети Центр" – более 90 бригад.
На текущий момент возобновлено энергоснабжение центров питания на 110 кВ Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского районов, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов. Идет подключение потребителей.