Ульянов прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Оснований для выхода США из Договора по открытому небу нет, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, разговоры о том, что США хотят выйти из Договора по открытому небу, ходят уже несколько лет и сейчас они усилились.

"В принципе такая линия поведения встраивается в наше представление о том, что Соединённые Штаты взяли курс на ликвидацию соглашений в области контроля над вооружениями и разоружения, а также нераспространения, если взять, например, СВПД. Это деструктивная, опасная линия. Каких-либо оснований для выхода из Договора по открытому небу нет", - заявил Ульянов.