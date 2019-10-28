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РИА Новости

Ульянов прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу

14:28 28.10.2019 (обновлено: 14:33 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Оснований для выхода США из Договора по открытому небу нет, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, разговоры о том, что США хотят выйти из Договора по открытому небу, ходят уже несколько лет и сейчас они усилились.
"В принципе такая линия поведения встраивается в наше представление о том, что Соединённые Штаты взяли курс на ликвидацию соглашений в области контроля над вооружениями и разоружения, а также нераспространения, если взять, например, СВПД. Это деструктивная, опасная линия. Каких-либо оснований для выхода из Договора по открытому небу нет", - заявил Ульянов.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.
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Договор по открытому небуМихаил УльяновРоссияСШАВ мире
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