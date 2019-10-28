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РИА Новости

В Кремле объяснили отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций

14:18 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, был внесен на рассмотрение Госдумы, так Россия на протяжении долгих лет не имела своего представителя в комиссии, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта, и не могла принимать участия в ее работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. В пояснительной записке отмечается, что на основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта, содействие в восстановлении уважительного отношения к Женевским конвенциям.
"Да, действительно, такая позиция была рекомендована нашими экспертами. Дело в том, что на протяжении многих лет в этой комиссии не было никакого представительства от Российской Федерации, и Российская Федерация никак не могла принимать участие в работе этой комиссии, в определении каких-то критериев и так далее, и, по сути, эта комиссия не является таким работоспособным органом, поэтому было принято такое решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить внесение администрацией президента в Госдуму законопроекта о выходе РФ из международного договора, по которому ранее признавалась компетенция комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан в вооруженных конфликтах.
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