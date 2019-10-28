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РИА Новости

В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков в Донбассе

14:05 28.10.2019
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© Фото : пресс-служба НМ ЛНРНародная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
© Фото : пресс-служба НМ ЛНР
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Сегодня в районе населенного пункта Сокольники при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", принадлежащий 14 бригаде ВС Украины", - сообщил Филипоненко.
По его словам, фото- и видеоматериалы с БПЛА переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 14 бригады украинских силовиков. Офицер пресс-службы заявил об активизации полетов беспилотников на линии соприкосновения. "Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника", - добавил Филипоненко.
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