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РИА Новости
Война в Сирии

Останки аль-Багдади доставили на военную базу в Ираке, сообщили СМИ

14:00 28.10.2019 (обновлено: 14:25 28.10.2019)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedРазрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
© AP Photo / Ghaith Alsayed
ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Останки главаря террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади перевезены на военную базу США в Ираке "Айн-аль-Асад" из сирийского Идлиба, передает телеканал RT.
"Останки аль-Багдади перевезены по воздуху на американскую военную базу в Ираке "Айн-аль-Асад" с места операции по его уничтожению в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб", - передает корреспондент канала.
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
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В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиИракСирияСШАВ мире
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