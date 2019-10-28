Останки аль-Багдади доставили на военную базу в Ираке, сообщили СМИ

"Останки аль-Багдади перевезены по воздуху на американскую военную базу в Ираке "Айн-аль-Асад" с места операции по его уничтожению в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб", - передает корреспондент канала.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.