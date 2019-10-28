Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T13:20Z
https://ria.ru/20191028/1560301967.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154836/48/1548364866_0:56:1500:900_1036x0_80_0_0_9db9db288b6d1d99d58317ab226df219.jpg
РИА Новости

Программа "Онконастороженность с МЕДСИ" поможет в раннем выявлении рака

13:20 28.10.2019
290
© РИА Новости / Денис АбрамовСимуляция плана лучевого лечения
Симуляция плана лучевого лечения
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Около 2500 врачей первичного звена изучат лучшие мировые и отечественные практики профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний на курсах повышения квалификации в Медицинской академии МЕДСИ в рамках масштабной просветительской программы "Онконастороженность с МЕДСИ", которую запускает принадлежащая АФК "Система" сеть клиник.
Специалисты академии подготовили курс из 15 видеолекций, который доступен онлайн, врачи пройдут его в заочном формате в течение полутора месяцев. Также для них проведут очные лектории, что позволит в дальнейшем применять лучшие практики выявления и прикладные инструменты оценки онкологии у пациентов на первичных приемах. Вторым этапом программы станет тестирование врачей для оценки полученных знаний, сообщили в пресс-службе МЕДСИ.
В свою очередь, для пациентов в рамках программы "Онконастороженность с МЕДСИ" пройдет серия "Школ здоровья" с целью расширения знаний о диагностике онкологии, что поможет не только повысить их бдительность и ответственное отношение к себе, но и улучшить коммуникацию с врачом на первичном приеме. Для пациентов разработаны информационные материалы и пособия, которые помогут лучше разбираться в вопросах, связанных с выявлением онкологии, отмечается в сообщении. В компании также планируется проведение ежегодного конкурса ТОП-5 самых результативных врачей, прошедших обучение в рамках курса.
"В России онкологические заболевания - вторая по распространенности причина смертности населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина имеют риск заболеть раком в течение жизни. Онкологи во всем мире уже доказали - онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии от 80 до 95% случаев, в зависимости от вида рака, успешно поддаются лечению", - привели в пресс-службе комментарий президента "МЕДСИ" Елены Брусиловой.
Заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава России, профессор Дмитрий Казанский
Вчера, 11:00РИА Новости
Дмитрий Казанский: в России разработана новая технология борьбы с раком
Группа компаний "Медси" — одна из крупнейших в России медицинских сетей. Компания лидирует в Московском регионе по объему медицинской помощи больным с онкозаболеваниями. За 2018 год лечение прошло более 13 тысяч пациентов с этим диагнозом.
000001
Обсудить 0
ОбществоРоссияНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере
Назван средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкозаболевания
РИА
Новости
Ребенок ест пончик
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Лента
новостей
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
Участница Всеукраинского народного вече на Майдане Независимости в Киеве
Чего Украина боится больше войны с Россией
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния