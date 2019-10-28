Программа "Онконастороженность с МЕДСИ" поможет в раннем выявлении рака

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Около 2500 врачей первичного звена изучат лучшие мировые и отечественные практики профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний на курсах повышения квалификации в Медицинской академии МЕДСИ в рамках масштабной просветительской программы "Онконастороженность с МЕДСИ", которую запускает принадлежащая АФК "Система" сеть клиник.

Специалисты академии подготовили курс из 15 видеолекций, который доступен онлайн, врачи пройдут его в заочном формате в течение полутора месяцев. Также для них проведут очные лектории, что позволит в дальнейшем применять лучшие практики выявления и прикладные инструменты оценки онкологии у пациентов на первичных приемах. Вторым этапом программы станет тестирование врачей для оценки полученных знаний, сообщили в пресс-службе МЕДСИ.

В свою очередь, для пациентов в рамках программы "Онконастороженность с МЕДСИ" пройдет серия "Школ здоровья" с целью расширения знаний о диагностике онкологии, что поможет не только повысить их бдительность и ответственное отношение к себе, но и улучшить коммуникацию с врачом на первичном приеме. Для пациентов разработаны информационные материалы и пособия, которые помогут лучше разбираться в вопросах, связанных с выявлением онкологии, отмечается в сообщении. В компании также планируется проведение ежегодного конкурса ТОП-5 самых результативных врачей, прошедших обучение в рамках курса.

"В России онкологические заболевания - вторая по распространенности причина смертности населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина имеют риск заболеть раком в течение жизни. Онкологи во всем мире уже доказали - онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии от 80 до 95% случаев, в зависимости от вида рака, успешно поддаются лечению", - привели в пресс-службе комментарий президента "МЕДСИ" Елены Брусиловой.