Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 11%

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" за январь-сентябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,7 миллиона человек, сообщила компания.

"За девять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 46,7 миллиона пассажиров, что на 10,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 28,4 миллиона пассажиров, на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы за указанный период увеличился на 10,9%, пассажирооборот компании - на 5,6%.

В сентябре группа перевезла 5,7 миллиона пассажиров, что на 5,1% больше результата за сентябрь 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,3 миллиона человек, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот группы в сентябре увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" снизился на 1,6%.