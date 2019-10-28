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РИА Новости

Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 11%

12:55 28.10.2019
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320
© РИА Новости / Марина Лысцева
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" за январь-сентябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,7 миллиона человек, сообщила компания.

"За девять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 46,7 миллиона пассажиров, что на 10,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 28,4 миллиона пассажиров, на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы за указанный период увеличился на 10,9%, пассажирооборот компании - на 5,6%.
В сентябре группа перевезла 5,7 миллиона пассажиров, что на 5,1% больше результата за сентябрь 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,3 миллиона человек, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот группы в сентябре увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" снизился на 1,6%.
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Сообщается также, что в сентябре изменений в парке группы "Аэрофлот" не произошло. По состоянию на 30 сентября эксплуатируемый парк группы и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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