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РИА Новости
Липецкая область

Новое оборудование поступило в районную больницу в Липецкой области

12:45 28.10.2019
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
ЛИПЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Современное диагностическое оборудование поступило в больницу села Хлевное Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в районную больницу поступил цифровой рентгеновский аппарат, колонофиброскоп и аппарат ультразвукового исследования.
Артамонов отметил, что на обновление оборудования в медучреждениях региона в этом году выделено около 500 миллионов рублей.
"Хорошее медицинское обслуживание – одно из главных условий повышения уровня жизни людей. Новое оборудование поможет решить ряд важнейших задач, особенно в районах. Жителям сельской местности становится доступнее качественная диагностика, что позволит на ранней стадии выявлять заболевания и вовремя начинать лечение. Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет на новом качественном уровне", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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