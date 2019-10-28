Новое оборудование поступило в районную больницу в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Современное диагностическое оборудование поступило в больницу села Хлевное Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в районную больницу поступил цифровой рентгеновский аппарат, колонофиброскоп и аппарат ультразвукового исследования.
Артамонов отметил, что на обновление оборудования в медучреждениях региона в этом году выделено около 500 миллионов рублей.
"Хорошее медицинское обслуживание – одно из главных условий повышения уровня жизни людей. Новое оборудование поможет решить ряд важнейших задач, особенно в районах. Жителям сельской местности становится доступнее качественная диагностика, что позволит на ранней стадии выявлять заболевания и вовремя начинать лечение. Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет на новом качественном уровне", - сказал Артамонов.