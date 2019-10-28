В Приангарье заключили под стражу женщину, избившую четырехмесячного сына

ИРКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Женщину, которая несколько раз ударила четырехмесячного сына кулаком по голове, заключили под стражу в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.

По данным следствия, 21-летняя жительница Усть-Кута 19 октября, находясь в квартире одного из домов по улице Пролетарская, нанесла несколько ударов кулаком по голове своему четырехмесячному сыну. При этом женщина скрыла факт избиения, ребенок был госпитализирован с травмами головы лишь на следующий день. Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего".