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РИА Новости

В Приангарье заключили под стражу женщину, избившую четырехмесячного сына

12:13 28.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ИРКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Женщину, которая несколько раз ударила четырехмесячного сына кулаком по голове, заключили под стражу в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 21-летняя жительница Усть-Кута 19 октября, находясь в квартире одного из домов по улице Пролетарская, нанесла несколько ударов кулаком по голове своему четырехмесячному сыну. При этом женщина скрыла факт избиения, ребенок был госпитализирован с травмами головы лишь на следующий день. Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего".
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУСК.
Следователи выясняют условия жизни ребенка в семье и допрашивают работников системы профилактики.
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