Джастин Бибер рассказал, при каком условии выпустит альбом до конца года

"Делитесь им, ставьте лайк, берите себе в сториз, мне нужно чувствовать ваш интерес. Я хочу, чтобы вы мне помогли раскачаться. Работа почти закончена, но ваша поддержка заставит меня действовать быстрее", — добавил он.