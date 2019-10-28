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РИА Новости
Культура

Джастин Бибер рассказал, при каком условии выпустит альбом до конца года

12:45 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Листопадов / Перейти в фотобанкКонцерт Джастина Бибера. Архивное фото
Концерт Джастина Бибера. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Листопадов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер объявил своим подписчикам в соцсети, что ему очень нужна их поддержка, чтобы успеть выпустить новую пластинку до конца года, сообщает NME.com.
В своем аккаунте в инстаграме он написал: "Если этот пост получит 20 миллионов лайков, Джастин Бибер выпустит альбом до Рождества".
"Делитесь им, ставьте лайк, берите себе в сториз, мне нужно чувствовать ваш интерес. Я хочу, чтобы вы мне помогли раскачаться. Работа почти закончена, но ваша поддержка заставит меня действовать быстрее", — добавил он.
Пост пока набрал 5,3 миллиона просмотров. Известно, что новый альбом будет называться Jummy Yummy. О планах певца выпустить его стало известно из его инстаграма в начале октября.
Предыдущий диск исполнителя (Purpose) с такими хитами, как Sorry, What Do You Mean и Love Yourself вышел в 2015 году.
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