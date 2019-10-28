Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – три, Идлиб – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – шесть, Хама – четыре, Латакия – один", - говорится в документе.