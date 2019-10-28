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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

10:29 28.10.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПоврежденные минометным обстрелом дома в районе Барза на востоке Дамаска
Поврежденные минометным обстрелом дома в районе Барза на востоке Дамаска
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – три, Идлиб – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – шесть, Хама – четыре, Латакия – один", - говорится в документе.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор, где выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.
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