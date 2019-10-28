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РИА Новости

В Москве пройдет конференция "Управление проектами 2020"

10:16 28.10.2019 (обновлено: 11:58 28.10.2019)
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© Infor-mediaXIV международная конференция "Управление проектами 2020: Project Roadmap"
XIV международная конференция Управление проектами 2020: Project Roadmap
© Infor-media
МОСКВА, 28 окт - infor-media. Компания infor-media приглашает вас посетить самое масштабное российское мероприятие для PMов - XIV Международную конференцию "Управление проектами 2020: Project Roadmap".
Участников конференции ждет три дня продуктивного интенсива от мировых и российских практиков PM. Никакой воды – только кейсы и треки с реальными ключами для создания идеального проекта вовремя и в рамках бюджета.
Мировые и российские эксперты и лидеры отрасли обсудят важнейшие аспекты в области проектного управления: как избежать управления "для галочки", гибридные технологии, управление проектами с учетом специфики отрасли, детальный разбор кейсов по самым громким и интересным проектам 2019 года.
Главные темы конференции:
- Управление ресурсами проекта;
- Мировые и российские тренды в управлении проектами;
- Project Management Technology Quotient (PMTQ) ‐ новая компетенция PM;
- Гибридные технологии проектного управления;
- Жизненный цикл проектного офиса.
Конференция состоится при поддержке PMI Moscow Chapter и PMI St. Petersburg Chapter. Регистрация доступна на официальном сайте.
Контакты:
Сайт.
Телефон: 8 495 995-80-04 доб. 1272
Контактное лицо: Елена Проненко
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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