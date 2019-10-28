В Москве пройдет конференция "Управление проектами 2020"

МОСКВА, 28 окт - infor-media. Компания infor-media приглашает вас посетить самое масштабное российское мероприятие для PMов - XIV Международную конференцию . Компания infor-media приглашает вас посетить самое масштабное российское мероприятие для PMов - XIV Международную конференцию "Управление проектами 2020: Project Roadmap".

Участников конференции ждет три дня продуктивного интенсива от мировых и российских практиков PM. Никакой воды – только кейсы и треки с реальными ключами для создания идеального проекта вовремя и в рамках бюджета.

Мировые и российские эксперты и лидеры отрасли обсудят важнейшие аспекты в области проектного управления: как избежать управления "для галочки", гибридные технологии, управление проектами с учетом специфики отрасли, детальный разбор кейсов по самым громким и интересным проектам 2019 года.

Главные темы конференции:

- Управление ресурсами проекта;

- Мировые и российские тренды в управлении проектами;

- Project Management Technology Quotient (PMTQ) ‐ новая компетенция PM;

- Гибридные технологии проектного управления;

- Жизненный цикл проектного офиса.

Конференция состоится при поддержке PMI Moscow Chapter и PMI St. Petersburg Chapter. Регистрация доступна на официальном сайте

Контакты:

Телефон: 8 495 995-80-04 доб. 1272

Контактное лицо: Елена Проненко