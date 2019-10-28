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РИА Новости

Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска

09:54 28.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
На прошлой неделе в больнице проходили лечение девять пострадавших.
"На сегодняшний день остаются шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
25 октября, 10:12РИА Новости
Патрушев назвал ЧП с прорывом дамбы следствием безответственности
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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