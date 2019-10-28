В Томской области пропала семья с годовалым ребенком

НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, разыскивают полицейские и спасатели в Томской области, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, 26 октября семья из трех человек на личном автомобиле выехала из Томска в населенный пункт Белый Яр Верхнекетского района Томской области. До настоящего времени местонахождение 37-летнего мужчины, его 34-летней супруги и их годовалого сына неизвестно. Последний раз семья выходила на связь с родственниками 26 октября.

"На поиски людей из Томска направлены спасатели из специализированной пожарно-спасательной части №16, оперативная группа ГУМЧС России по Томской области. Поисковые работы ведутся в Колпашевском, Молчановском и Верхнекетском районах. От МЧС России задействовано более 40 человек и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.