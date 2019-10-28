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РИА Новости

Посол в США прокомментировал российско-американские отношения

00:17 28.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В отношениях России с США не все так плохо, возобновились контакты на серьезном уровне, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мне не хотелось бы, чтобы у вас создавалось впечатление, что все уж так плохо в российско-американских отношениях. За последнее время у нас наладились некоторые контакты на серьезном уровне", - заявил посол РФ в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
В частности, он отметил возобновление консультаций по контртеррору. "Если говорить о российской стороне, то мы к такому взаимодействию, прагматичному и взаимоуважительному, готовы", - подчеркнул он.
"У нас проводятся консультации по стратегической стабильности. Мы участвуем и помогаем США в решении проблем Корейского полуострова. В очень плотных контактах находятся наши представители по Афганистану", - добавил дипломат.
Анатолий Антонов
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Анатолий АнтоновРоссияСШАБезопасностьВ мире
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