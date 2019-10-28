Посол в США прокомментировал российско-американские отношения

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В отношениях России с США не все так плохо, возобновились контакты на серьезном уровне, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мне не хотелось бы, чтобы у вас создавалось впечатление, что все уж так плохо в российско-американских отношениях. За последнее время у нас наладились некоторые контакты на серьезном уровне", - заявил посол РФ в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

В частности, он отметил возобновление консультаций по контртеррору. "Если говорить о российской стороне, то мы к такому взаимодействию, прагматичному и взаимоуважительному, готовы", - подчеркнул он.