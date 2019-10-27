В Армении назвали причину взрыва машины в селе

ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Причиной взрыва машины и гибели двух человек в армянском селе Антарут стали манипуляции с газовым баллоном, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее в ведомстве заявили, что при взрыве автомобиля в воскресенье утром в селе Антарут в 35 километрах от Еревана погибли два человека, еще один пострадал.

"Выяснилось, что газобаллонное оборудование автомобиля KIA Sportage было подсоединено к баллону с бытовым газом, в результате чего произошел взрыв",- говорится в сообщении на сайте МЧС.

Отмечается, что при взрыве была частично разрушена каменная ограда частного дома и выбиты стекла.