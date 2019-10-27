Общественники из США и Ирландии прибыли в ЛНР на КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Общественники из США Брюс Гагнон и из Ирландии Фра Хьюз приехали в самопровозглашенную Луганскую народную республику и ознакомились с обстановкой на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец в пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа начались работы по разминированию, позже Киев начал установку временного обходного моста на КПП. Сейчас открыт временный мост на КПП и начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста.
Общественники из США и Ирландии на КПП "Станица Луганская" в Донбассе
"Сегодня в рамках народной дипломатии нас посетили делегация из Америки и Ирландии. Коллеги смогли ознакомиться с той реальной картиной, которая происходит на мосту у Станицы Луганской", - сообщила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева во время визита на КПП "Станица Луганская".
Общественник из США уточнил, что видит, с какими трудностями сталкиваются люди, пересекающие линию соприкосновения в Донбассе.
"Здесь ходят пенсионеры, люди с тележками, большими сумками, у них на руках дети, вон женщины идут на костылях. Это очень печальная картина, очень печально это видеть, и слава богу этот мост наконец-то отремонтируют, потому что я видел фотографии, как раньше выглядел переход", - сказал журналистам Гагнон.
Он отметил, что власти ЛНР активно оборудуют прилегающую к КПП территорию, чтобы создать более комфортные условия для пересекающих линию соприкосновения людей.
"Я представляю, что восстановление моста является следующим шагом для получения большей независимости республики. Люди сказали свое слово, и я думаю, что их слово должно быть услышано. ЕС должен признать республики Донбасса, и как только мост будет полностью восстановлен, эти 8-10 тысяч человек, которые ежедневно пересекают мост, смогут это делать в большем комфорте и безопасности. Я надеюсь, что в дальнейшем будет большая интеграция между Украиной и ЛНР с ДНР в том смысле, чтобы люди могли беспрепятственно пересекать границу", - заявил общественник из Ирландии.