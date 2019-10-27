Общественники из США и Ирландии прибыли в ЛНР на КПП "Станица Луганская"

"Я представляю, что восстановление моста является следующим шагом для получения большей независимости республики. Люди сказали свое слово, и я думаю, что их слово должно быть услышано. ЕС должен признать республики Донбасса, и как только мост будет полностью восстановлен, эти 8-10 тысяч человек, которые ежедневно пересекают мост, смогут это делать в большем комфорте и безопасности. Я надеюсь, что в дальнейшем будет большая интеграция между Украиной и ЛНР с ДНР в том смысле, чтобы люди могли беспрепятственно пересекать границу", - заявил общественник из Ирландии.