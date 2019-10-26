В Саратовской области трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом

САМАРА, 26 окт - РИА Новости. Трое детей пострадали в субботу в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса под Саратовом, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

По предварительным данным ведомства, авария произошла в 13.00 (12.00 мск) на улице Набережная Леонова в городе Балаково Саратовской области, столкнулись автомобиль Toyota и маршрутный автобус ПАЗ. По информации ГИБДД, в автобусе пассажиров не было, он находился на ремонте.