В Саратовской области трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом

САМАРА, 26 окт - РИА Новости. Трое детей пострадали в субботу в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса под Саратовом, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
По предварительным данным ведомства, авария произошла в 13.00 (12.00 мск) на улице Набережная Леонова в городе Балаково Саратовской области, столкнулись автомобиль Toyota и маршрутный автобус ПАЗ. По информации ГИБДД, в автобусе пассажиров не было, он находился на ремонте.
"В результате ДТП трем пассажирам автомобиля Toyota была оказана разовая медицинская помощь (дети 2009, 2011 и 2013 годов рождения)", - говорится в сообщении.