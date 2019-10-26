Бутина призналась, что статьи о ней в СМИ были большой поддержкой

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что статьи о ней в СМИ, в том числе RT, которые ей показывали российские дипломаты, были большой поддержкой, "глотком свежего воздуха".

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.