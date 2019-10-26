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РИА Новости

Бутина призналась, что статьи о ней в СМИ были большой поддержкой

13:58 26.10.2019 (обновлено: 14:51 26.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что статьи о ней в СМИ, в том числе RT, которые ей показывали российские дипломаты, были большой поддержкой, "глотком свежего воздуха".
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
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По словам девушки, "первые дни в вашингтонской тюрьме было особенно страшно".
"А потом, когда наши дипломаты начали приносить мне сводки: здесь про меня писали, RT про меня писали, - для меня это была очень сильная поддержка, глоток свежего воздуха", - приводятся слова Бутиной в Telegram-канале МИД РФ.
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Мария БутинаМИД РФМоскваШереметьево (аэропорт)В мире
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